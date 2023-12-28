Ключи от новых квартир получили жители аварийных домов Брянска
Ключи от 138 квартир в новом доме получили жители аварийных домов Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Жителям аварийных домов в Брянской области вручили ключи от нового жилья. Жилой дом на 138 квартир возвели по переулку Ржевского в областном центре. В преддверии Нового года ключи новосёлам вручили представители власти и Дед Мороз со Снегурочкой. По видеотрансляции жителей поздравил губернатор региона Александр Богомаз и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
«Это яркий пример успешной реализации федерального проекта, когда из аварийных домов наши жители переселяются в новые современные благоустроенные квартиры с отделкой», – подчеркнул Александр Богомаз.
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