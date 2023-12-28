Ключи от новых квартир получили жители аварийных домов Брянска

Ключи от 138 квартир в новом доме получили жители аварийных домов Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Жителям аварийных домов в Брянской области вручили ключи от нового жилья. Жилой дом на 138 квартир возвели по переулку Ржевского в областном центре. В преддверии Нового года ключи новосёлам вручили представители власти и Дед Мороз со Снегурочкой. По видеотрансляции жителей поздравил губернатор региона Александр Богомаз и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Это яркий пример успешной реализации федерального проекта, когда из аварийных домов наши жители переселяются в новые современные благоустроенные квартиры с отделкой», – подчеркнул Александр Богомаз.