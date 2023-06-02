Команду добровольцев из Брянской области отправят на тренировочную базу перед участие в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На сборном пункте в Брянске сформировали команду, в которую уже имеющие боевой опыт военные и те, кто ещё не служил в армии. Они решили принять участие в специальной операции.

Сначала контрактников отправятся на учебно-тренировочную базу. Там они вспомнят или приобретут знания и умения, необходимые для выполнения боевых задач.

Напомним, военнослужащие по контракту получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей.