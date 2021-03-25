Комаричские полицейские нашли мошенников с чернобыльскими выплатами

Сотрудники полиции нашли двух людей, которые незаконно получали социальные выплаты.

Зарегистрированная в деревне Чернево Комаричского района 27-летняя женщина, на самом деле там не проживала. Долгие годы она получала чернобыльские выплаты. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет.

Кроме того, служба дознания инициировала проверку в отношении 34-летнего мужчины, зарегистрированного в селе Радогощь, который так же незаконно получал социальные выплаты за проживание в зоне с льготно-экономическим статусом.