Комиссию не устроили пандусы на улице Любезного в Брянске

Комиссию не устроили пандусы на отремонтированной улице Любезного в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В областном центре закончился капитальный ремонт автодороги по улице Любезного. Подрядная организация «Дортрансстрой» привели в порядок участок в 410 метров от дома №6 до перекрёстка с улицей Красноармейской.
Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Вдоль дороги провели линии наружного освещения и установили энергоэффективные светодиодные фонари. Также на улице построили стоянки для машин
Ремонт обошелся в 14 миллионов 740 тысяч рублей. Работы оценила приёмочная комиссия.
«Улицу Любезного отремонтировали хорошо. Но маломобильные инвалиды просят сделать не такие крутые пандусы. На них будет тяжело подниматься людям в колясках. Это строителям необходимо исправить!» — отметила директор брянского центра реабилитации инвалидов Ирина Лаврушина.
Также подрядчику необходимо подстричь газоны и устранить провал плитки на одном из тротуаров.
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