Коммунальщики Брянска получили 20 новых триммеров для покоса травы

Коммунальщики Брянска получили 20 новых триммеров и ежедневно выходят косить траву. Об этом сообщили в городской администрации.

Дождливые дни способствуют быстрому росту травы. По правилам благоустройства косить ее в городе нужно раз в полторы-две недели, когда высота превышает 15 см. Но работы у коммунальщиков Брянска много.

«На покосе травы ежедневно задействованы до 25 наших сотрудников. Конечно, людей не хватает, поэтому мы стараемся взаимодействовать со всеми управляющими организациями, у которых есть специализированная техника, с частными фирмами и предприятиями, особенно муниципальными, просим у них помощи», — рассказал заместитель начальника дорожного управления Брянска Артур Якубо.

В этом году муниципалитет получил 20 новых триммеров. Также для дорожного управления планируют купить ещё 20 таких устройств и нескольких самоходных косилок.

Следить за состоянием растительности также должны управляющие компании, владельцы и арендаторы помещений в городе. Но не все выполняют свои обязанности качественно.

«С такими нерадивыми товарищами работаем в правовом поле: выписываем предупреждения о нарушении Правил благоустройства и даём срок исправиться. Как правило, это неделя-полторы. Если предупреждения не помогают, приходится заставлять их расплачиваться рублём», — уточнил начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации Константин Сарвиро.

Получить штраф могут и жители частного сектора за неухоженную территорию около дома. Его размер может доходить до 20 тысяч рублей.