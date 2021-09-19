Коммунисты назвали усилия брянской власти «жалкой потугой сохранить лицо»

По результатам выборов экзитполы отдали уверенную победу «Единой России».

В Брянской области подводят предварительные итоги выборов депутатов Госдумы РФ.

«Руководитель ЦИК РФ Э. Памфилова выразила негативное отношение к ситуации, сложившейся в ходе выборов депутатов Государственной Думы в Брянской области. «Брянская область нас очень беспокоит. У вас уже три случая, тем более уже с такими уголовными последствиями». Нарушения, допущенные в регионе, уже привели к аннулированию около двух тысяч бюллетеней», – сообщает брянское отделение КПРФ.

«На этом фоне комично выглядят жалкие потуги региональной власти и ее рупоров сохранить хоть какое-то лицо. В этих потугах принял участие и лично губернатор Богомаз, в своем родном Стародубском районе побеседовавший с неким «представителем КПРФ из Москвы». Этот гражданин, как сообщили прогубернаторские СМИ, «признал, что выборы в Брянской области проходят без нарушений». Однако никаким представителем КПРФ этот гражданин не является, на выборах наблюдает впервые, обратился в Стародубский районный комитет КПРФ с просьбой направить его наблюдателем на один из УИКов райцентра. Подобные заявления из уст такого наблюдателя звучат как минимум странно, так как в настоящий момент представителей от КПРФ из Москвы в Стародубском районе нет. Желание региональной власти представить избирательную кампанию в белом цвете понятно, однако известно выражение: черного кобеля не отмоешь добела. Так и с выборами по-брянски», – также заявили брянские коммунисты.

По информации регионального отделения КПРФ, «Брянская область – в числе регионов-лидеров по допущенным нарушениям и выборным скандалам».