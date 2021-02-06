Кондуктор брянского автобуса озвучила свою версию с выгнанной на мороз школьницей

По версии женщина, четвероклассница сама вышла из автобуса после того, как ее транспортная карта не сработала.

Версию инцидента, когда брянской школьнице из многодетной семьи пришлось идти по морозу пешком из-за несработавшевго социального проездного, озвученной кондуктором того самого автобуса маршрута №31, стала известна в субботу.

Со слов кондуктора, та жаде не была в курсе происходящего: стояла к девочке спиной и не сразу заметила, как та вышла из салона.

На днях состоялась встреча пострадавшей девочки и ее мамы с руководством муниципального автобусного предприятия. Руководство извинилось перед ними за случившееся, а мама девочки сообщила после встречи, что претензий к перевозчику у нее больше нет.

Ранее руководство регионального отделения «Единой России» пообещало добиться введение законодательного запрета высаживать безбилетных детей из транспорта на уровне области и обсудить с причастными сторонами возможность исключения вероятности блокировки социальных карт детей.