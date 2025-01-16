Кондукторы троллейбусов в Брянске станут контролёрами

Кондукторы новых троллейбусов в Брянске станут контролёрами. Об этом сообщили в городской администрации.

Во всех брянских троллейбусах появятся устройства безналичной оплаты проезда. А кондукторов переквалифицируют в контролёров.

«У них будут специальные терминалы, к которым пассажиры будут подносить карту, и аппарат покажет, была ли с неё сделана оплата проезда. Если оплата была произведена наличными, необходимо будет предъявить билет», — уточнила директор Брянского троллейбусного управления Наталья Назарова.

В администрации уточнили, что оплатить проезд наличными деньгами можно будет у водителя. Он же выдаст билет.