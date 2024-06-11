Конкурс «Великолепная семья» прошёл в Брянске

Спортивное мероприятие «Великолепная семья» прошёл в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Традиционный спортивный праздник «Великолепная семья — 2024» прошёл в парке культуры Фокинского района областного центра. В начале мероприятия девятикратный абсолютный чемпион мира по армлифтингу Александр Бояров провёл с участниками зарядку.

Каждая семья придумала название своей команды и веселый девиз. За 45 минут участники прошли спортивное ориентирование и семейный лабиринт. Они проявили спортивную сноровку, логическое мышление, память и ловкость.

Победу одержала семья Швыдкиных. Все участники получили грамоты и памятные призы.

Также для спортсменов болельщиков выступали артисты коллектива «Цирк на сцене».