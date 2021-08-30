Коронавирус унес жизни еще 12 брянцев

Число заболевших превысило число выздоровевших.

Оперштаб Брянской области обновил статистику на 30 августа. За минувшие сутки в регионе провели 1869 исследований на коронавирусную инфекцию – диагноз подтвердился у 169 человек.

153 пациента справились с болезнью. 12 жителей региона скончались.

С начала пандемии от коронавируса умерли 100 жителей Брянской области и 96 иногородних.