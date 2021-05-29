Коронавирус унес жизни еще пятерых брянцев

За последние три дня от COVID-19 скончались 15 жителей региона.

К 29 мая в Брянской области зарегистрировано 354 смерти от коронавирусной инфекции. 15 из них произошли за последние три дня.

За минувшие сутки COVID-19 унес жизни еще пятерых жителей региона, сообщает региональный оперативный штаб.

Медики провели 1563 новых лабораторных исследования, подтвердив наличие инфекции у 76 человек. 75 брянцев излечились.

Наибольший уровень распространения коронавируса на сегодня отмечен Брянске, Брянском и Дятьковском районах.