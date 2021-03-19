Ковидный госпиталь в Унече создан в рекордные сроки и за областные средства

В Унече за собственные средства областного бюджета за 2 недели на базе бывшей железнодорожной больницы подготовили самый большой госпиталь для лечения одновременно 400 пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служа Правительства Брянской области.

На создание современного госпиталя потребовалось чуть более 100 млн рублей.

На объекте работало порядка 80 человек из 15 подрядных организаций.

Все палаты этого современного лечебного учреждения оснащены кислородом. Подготовлена и оборудована реанимация на 14 коек с максимальным развертыванием при необходимости до 22 койко-мест, обеспеченных аппаратами ИВЛ.