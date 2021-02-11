Краеведческий музей приглашает брянцев на экскурсию в космос

Жители Брянщины смогут вирутально посетить станцию «Мир».

Брянский государственный краеведческий музей подготовил программу в честь 35-летия орбитальной станции «Мир».

15 февраля на сайте музея разместят виртуальный очерк о космической станции, который будет включать экскурсию по ней и раскроет малоизвестные факты о самой станции и жизни космонавтов на орбите.

«Станция «Мир» — это уникальный инженерный объект ХХ века. Общая масса комплекса составляла более 125 тонн, общий объем герметичных отсеков был примерно 400 кубических метров. За время своего существования совершила 86331 виток вокруг Земли. За 15 лет работы на станции провели более 30 000 научных опытов, на ней побывали 104 космонавта из 12 стран мира», — говорится в анонсе программы, опубликованном в группе музея во ВКонтакте.