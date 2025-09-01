Крестный ход прошёл в Свенском Успенском монастыре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В минувшую субботу в Свенском Успенском монастыре прошли торжественные мероприятия. Их приурочили к празднованию Свенской иконы Божией Матери. В мероприятии приняли губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

Богослужение возглавил Митрополит Брянский и Севский Александр. Верующие с молитвенным пением прошли крестным ходом вокруг храма.

Митрополит Брянский и Севский Александр от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поблагодарил губернатор Брянской области за вклад в восстановление Успенского Собора. Он вручил главе региона «Патриарший знак храмостроителя».