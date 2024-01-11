Кровли отремонтировали в 29 образовательных учреждениях Брянска

Капитальный ремонт кровель 29-и учреждений образования закончился в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В конце 2023 года в Брянске закончился капремонт кровель муниципальных образовательных учреждений. Крыши привели в порядок в 26 детских садах, дошкольном отделении гимназии №1, школы №№11 и 66. На работы потратили около 87 миллионов рублей.

В настоящее время специалисты на отдельных объектах заканчивают монтаж зонтов вентиляционных шахт, устанавливают отливы и вывозят строительный мусор. К концу месяца все объекты сдадут полностью.

«Акты об окончании работ мы подписываем только после того, как сами убедимся, что всё выполнено качественно. Это важно, потому что мы делаем это для детей! В каждое учреждение приходим, смотрим, нигде не должно быть сквозняков, всё исправно работать, в противном случае — на переделку. Радует, что подрядчики понимают всю возложенную на них ответственность», — сказал вице-мэр Сергей Антошин.