Кровли семи многоэтажек Брянки ремонтируют брянские строители

Кровли семи многоквартирных домов Брянки ремонтируют брянские строители. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Брянская область продолжает помогать восстанавливать подшефный город Брянку Луганской Народной Республики. Три года брянские строители восстанавливают там систем ТЭК и ЖКХ, жильё и социальные объекты. Из областного бюджета на это направили 1,6 миллиарда рублей. Работы выполнены на 137 объектах.

В этом году на помощь Брянке выделено 653 миллиона рублей на модернизацию 37 объектов. Строители уже начали капремонт кровель в семи многоквартирных домах.

«Наши специалисты приступили к реконструкции сетей водоснабжения «Стаханов–Дебальцево». Всего здесь будет произведена замена водовода, подающего воду в поселок Вергулевка, протяженностью более 1 километра», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Также брянские строители приступили к капитальному ремонту неиспользуемого корпуса детской больницы. Его перепрофилируют под инфекционное отделение.

«Действующая инфекционная больница находится далеко от центра, здание и коммуникации в нем давно устарели. Работы впереди немало, но наши специалисты уже не раз доказали, что невыполнимых задач не бывает!» – заключил Александр Богомаз.