Купальный сезон стартовал на семи официальных пляжах в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
1 июня в Брянске стартовал купальный сезон. Постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров.
Летом в Брянске будут работать семь официальных муниципальных мест для отдыха и купания:
в Володарском районе:
— у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна);
— на озере «ДСК»;
— на карьере бывшего завода керамзитогравия;
в Бежицком районе:
— Центральный (в районе городской больницы №1);
— на озере «Орлик-5»;
в Фокинском районе:
— на озере «Мутное»;
— на озере ГРЭС в п. Белые Берега.
Накануне воду взяли на анализ специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Брянской области». Исследования подтвердили, что купаться в водоёмах безопасно. Но ситуация может измениться. Для этого анализ воды в течение сезона будут проводить неоднократно.