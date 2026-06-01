Купальный сезон стартовал в Брянске

2026, 01 июня 15:33

Купальный сезон стартовал на семи официальных пляжах в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

1 июня в Брянске стартовал купальный сезон. Постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров.

Летом в Брянске будут работать семь официальных муниципальных мест для отдыха и купания:

в Володарском районе:

— у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна);

— на озере «ДСК»;

— на карьере бывшего завода керамзитогравия;

в Бежицком районе:

— Центральный (в районе городской больницы №1);

— на озере «Орлик-5»;

в Фокинском районе:

— на озере «Мутное»;

— на озере ГРЭС в п. Белые Берега.

Накануне воду взяли на анализ специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Брянской области». Исследования подтвердили, что купаться в водоёмах безопасно. Но ситуация может измениться. Для этого анализ воды в течение сезона будут проводить неоднократно.