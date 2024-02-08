Лауреатами Всероссийского конкурса стали 12 юных брянских музыкантов

Лауреатами Всероссийского конкурса «Русская палитра» стали 12 юных брянских исполнителей на народных инструментах. Об этом сообщили в городской администрации.

В детской школе искусств имени Балакирева в Москве прошёл VII Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Русская палитра». На него собрались более 350 юных музыкантов.

Брянск представили воспитанники школ искусств №10 и №1. Лауреатами I степени стали дуэты баянистов «Интермеццо» Назар Чвирук и Егор Астафьев, домристы Самира Маммедова и Оксана Прокопенкова , а также баянист Тимофей Косенков.

Диплом лауреата II степени получил ученик школы №10 Матвей Клюцев. Ещё шесть юных музыкантов стали лауреатами III степени.