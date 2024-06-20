Ледовый дворец в Брянске рабочие строят в три смены

Ледовый дворец «Пересвет» в Брянске рабочие реконструируют в три смены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске модернизируют ледовый дворец «Пересвет». Подрядчик уже привёл в порядок кровлю и завершил монтаж сэндвич-панелей. Специалисты занимаются фасадом административного здания.

«Началось устройство основания под ледовую арену, в ближайшие дни его зальют бетоном, затем приступят к потолку и покраске стен, благоустройству территории. На втором этаже приступили к отделке помещений для подготовки хоккеистов и фигуристок, как и в других наших ледовых дворцах», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Специалисты выходят на работу в три смены. Закончить реконструкцию они должны осенью.