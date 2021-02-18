«Лис и Лапландия» споет для женщин в синем троллейбусе в Брянске

Концерт пройдет 7 марта.

7 марта, в преддверии Международного женского дня, брянская группа «Лис и Лапландия» даст необычный концерт.

Как рассказали участники группы в соцсетях, выступление начнется в 19.00 в синем троллейбусе № 2. Количество билетов ограничили до 30, чтобы поклонники «не висели на поручнях, как в прошлой поездке».

«Маршрут уточняется. Есть мысль в этот раз заехать в 10 микрорайон, а может, и до Бежицы добраться!» – сообщили в группе.

Стоимость билета – 1 тысяча рублей. В поездку с собой можно взять еду и напитки.