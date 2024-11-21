Лучшие предприниматели получили награды в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Хрустальном зале регионального правительства прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель Брянской области». В зале собрались представители малых и средних предприятий, крестьянских хозяйств, индивидуальные предприниматели. Виновников торжества поздравил губернатор Александр Богомаз.

«Предприниматели создают рабочие места, выпускают продукцию, развивают новые виды услуг, берут на себя высокую ответственность, реализуя общественные и благотворительные проекты. Особо хочу поблагодарить тех, кто помогает участникам специальной военной операции. Кто строил фортификационные сооружения, передавал строительные материалы, перечислял средства в благотворительный фонд «Во имя Отечества», закупал для наших воинов автомобили и продукты питания, перевозил гуманитарные грузы. Спасибо вам большое!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Лучшие представители бизнес-сферы получили награды. Победителям вручили памятные подарки с изображением парусника, который стал символом устойчивого движения брянского малого бизнеса.