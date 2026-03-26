Лучшие работники культуры Брянщины получили награды

2026, 26 марта 11:57

Лучшие работники культуры Брянщины получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Накануне в Хрустальном зале правительства Брянской области прошло торжественное мероприятие в честь Дня работника культуры. Работников библиотек, Домов культуры, музеев, театров, концертных организаций и архивов поздравили губернатор Александр Богомаз, чиновники и депутаты.

«Достижения брянской культуры — это показатель профессионализма работников культуры и огромного творческого потенциала наших одаренных детей. Увеличилось количество выпускников детских школ искусств, поступающих в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения сферы культуры и искусства Брянска и других городов России», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Лучшие работники культуры региона получили награды брянского правительства и областной Думы.

Торжество продолжилось в Брянской областной филармонии. Лучшие творческие коллективы региона выступили на праздничном концерте.