Магазин «Детской молочной кухни» откроют в Брянске в августе

Магазин муниципального предприятия «Детской молочной кухни» откроют в Брянске в августе. Об этом рассказали в городской администрации.
Муниципальное предприятие «Детская молочная кухня» работает в Брянске с 2001 года. В 2018 году оно было на грани банкротства.
«Благодаря управленческим решениям, вовремя принятым главой Брянской городской администрации Александром Макаровым, молочную кухню удалось вернуть на производственные рельсы. В итоге сейчас продукция предприятия в ежедневном режиме поставляется в детские сады и школы города Брянска», — отметил заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий.
На предприятии сделали ремонт и купили дополнительное оборудование: сепаратор, холодильную камеру, аппарат для проверки качества молочной продукции.
На сегодняшний день предприятие выпускает 19 наименований продукции. 27 тонн «молочки» ежемесячно поступают в торговые сети. Прибыль предприятия в этом году превысила 2,2 млн рублей
«Более двух лет наш поставщик молока не поднимает цену на сырье. Предприятие работает только на натуральном молоке и заквасках, без добавок, продлевающих сроки хранения. Как итог — продукцию детской молочной кухни нужно употребить в течение 5–10 суток», — говорит директор предприятия Галина Ивкина.
Сейчас предприятие ремонтирует собственный магазин. Открытие торговой точки запланировано на август.
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