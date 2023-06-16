Магазин «Детской молочной кухни» откроют в Брянске в августе

Магазин муниципального предприятия «Детской молочной кухни» откроют в Брянске в августе. Об этом рассказали в городской администрации.

Муниципальное предприятие «Детская молочная кухня» работает в Брянске с 2001 года. В 2018 году оно было на грани банкротства.

«Благодаря управленческим решениям, вовремя принятым главой Брянской городской администрации Александром Макаровым, молочную кухню удалось вернуть на производственные рельсы. В итоге сейчас продукция предприятия в ежедневном режиме поставляется в детские сады и школы города Брянска», — отметил заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий.

На предприятии сделали ремонт и купили дополнительное оборудование: сепаратор, холодильную камеру, аппарат для проверки качества молочной продукции.

На сегодняшний день предприятие выпускает 19 наименований продукции. 27 тонн «молочки» ежемесячно поступают в торговые сети. Прибыль предприятия в этом году превысила 2,2 млн рублей

«Более двух лет наш поставщик молока не поднимает цену на сырье. Предприятие работает только на натуральном молоке и заквасках, без добавок, продлевающих сроки хранения. Как итог — продукцию детской молочной кухни нужно употребить в течение 5–10 суток», — говорит директор предприятия Галина Ивкина.

Сейчас предприятие ремонтирует собственный магазин. Открытие торговой точки запланировано на август.