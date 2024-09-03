Мальчик-герой поступил в Брянскую кадетскую школу

Мальчик-герой Фёдор Симоненко поступил в Брянскую кадетскую школу. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянскую кадетскую школу имени В.И. Шкурного в новом учебном году поступил Фёдор Симоненко. Мальчик во время нападения диверсионно-разведывательной группы получил ранение, но смог увести в безопасное место двух первоклассниц. Ему вручили медаль «За отвагу» от Президента России Владимира Путина и «Доблесть и отвага» – от Следственного комитета РФ.

Фёдор Симоненко стал учеником пятого класса. Он получил форму, прошёл инструктаж и познакомился с распорядком дня. Домой кадет будет ездить на выходные и каникулы.

«Фёдор произвел на меня хорошее впечатление. Доброжелательный парень. Он пришел сюда с желанием и, я уверен, будет хорошо учиться», — отметил директор кадетской школы Алексей Солдатенков.