Брянский Герой Федор Симоненко отдыхает в «Артеке»

Герой из Климовского района Федор Симоненко отдыхает в «Артеке». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Международный День защиты детей свои поздравления всем детям передал Фёдор Симоненко. Напомним, десятилетний мальчик во время нападения диверсантов в Климовском районе, несмотря на ранение, спас двух девочек.

Юный брянский герой сейчас отдыхает в детском центре «Артек». Мальчик рассказал, что очень рад поездке. Он завел новых друзей и каждый деньучаствует в интересных мероприятиях и мастер-классах.

Федор передал поздравления всем ребятам, которые его поддерживали, и пожелал всем мирного и счастливого детства.