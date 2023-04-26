Юный брянский герой выступил на марафоне «Знания. Первые»

Юный герой из Климовского района выступил на марафоне «Знания.Первые».

10-летний мальчик Фёдор Симоненко спас двух второклассниц во время атаки диверсантов. На марафоне «Знания.Первые» он рассказал детям о событиях того дня и подчеркнул, что ничего особенного в своём поступке не видит. Мальчик сказал, что теперь мечтает стать военным.

«Родина — это самое главное, что есть у нас в мире. Больше всего мне бы хотелось, чтобы война закончилась», — отметил Фёдор.

Федор рассказал о том, как изменилась его жизнь. Мальчик получил медаль и вместе с семьёй переехал в новый большой дом, подаренный губернатором Брянской области Александром Богомазом.