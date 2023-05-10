Брянский герой Фёдор вступил в «Юнармию»

Юный герой из Брянской области Федор Симоненко вступил в ряды «Юнармии». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Торжественная церемония прошла накануне Дня Победы в величественном Зале Полководцев в Музее Победы. В ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили около 500 человек. Среди новобранцев оказался и 10-летний Федор Симоненко из Брянской области.

«Символично, что такая значимая церемония проходит в святом для каждого россиянина месте – Музее Победы, где бережно хранят память о героях прошлого», – отметил заместитель директора музея Федор Смуглин.

Напомним, в марте Фёдор во время нападения диверсантов спас двух девочек, хотя сам был ранен. По указу Президента России мальчик получил медаль «За отвагу».