Мама пятерых детей из Суземки получила сертификат на маткапитал

Многодетная мама из Суземки, родившая двойню, получила сертификат на материнский капитал. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства

В администрации Суземского района прошло торжественное мероприятие для мамы пятерых детей Вере Андроновой. В этом году женщина родила близнецов. Многодетной маме чиновники вручили сертификат на материнский капитал.

Полученные ранее деньги супруги Андроновы потратили на улучшение жилищных условий. В этот раз они планирую купить жилье в Брянске.