Маршрутки в Брянске подключат к системе «Умный транспорт»

Приложение позволит пассажирам знать точное время прибытия транспорта на остановку.

В Брянске продолжается транспортная реформа. Отдел по транспорту городской администрации проводит работу с коммерческими перевозчиками по подключению к Региональной навигационной информационной системе, что обеспечит отображение движения маршруток в приложении «Умный транспорт».

Как сообщает мэрия, приложение «Умный транспорт» позволяет пассажиру, избегая длительного ожидания, прийти на остановку в то время, когда подъезжает автобус или троллейбус, – в будущем систему распространят и на маршрутные такси.