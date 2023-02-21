Масленицу в Брянске проводят концертами и народными забавами

Масленицу в Брянске будут проводить всю неделю концертами, играми и народными забавами. Программу праздника опубликовали на сайте городской администрации.
Всю Масленичную неделю, с 20 по 26 февраля, в муниципальных учреждениях культуры пройдут тематические мероприятия.
Так, в ГДК Советского района 21 февраля в 11 часов начнётся праздник-забава для детей «Как Маша и Медведь Масленицу встречали». На следующий день в 10.30 пройдут праздничные посиделки «Ходит с песней и задором Масленица на Руси».
А 26 февраля в 10.30 стартует игровая программа «Прощай, Масленица!».
25 февраля в 14 часов в Городском Дворце культуры Володарского района на улице Тельмана, 78 пройдёт детский фольклорный праздник «Гуляй, Масленица!». Мероприятие состоится в рамках X городского фольклорного фестиваля «Мудрость православия в традициях славянских». В программе праздника — выступление творческих коллективов, игры, конкурсы и традиционные народные забавы, а также выставка и дискотека.
Также праздничные мероприятия пройдут 24 и 26 февраля в ДК имени Д.Е. Кравцова, ДК железнодорожников, ГДК имени А.М. Горького, ГДК п. Белые Берега.
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