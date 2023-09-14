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Матери погибшего брянского бойца передали награду

2023, 14 сентября 12:44 Общество
Матери погибшего брянского бойца передали награду
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Матери погибшего брянского бойца передали орден Мужества. Об этом сообщили в городской администрации. 

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров встретился с матерью  военнослужащего Григорий Надыко. 22-летний юноша погиб во время спецоперации. Посмертно бойца наградили орденом Мужества. 

 «Ваш сын Григорий навсегда останется в нашей памяти. Символично, что вручение ордена происходит накануне 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Все эти десятилетия мы прожили под мирным небом, и только сейчас ощутили, что значит угроза войны. И вот чтобы её не было, такие люди, как ваш сын, стоят на страже России. Спасибо вам за него!» — сказал Александр Макаров.

Мэр передал награду героя его матери и сестре. 

Григорий Надыко родился 28 июня 2000 года в Почепском районе.После окончания колледжа  он заключил контракт с Министерством обороны. Юноша служил в отделении противотанковых управляемых ракет противотанкового взвода мотострелкового батальона в войсковой части в Мурманской области. С мая 2022 года военный участвовал в СВО. В декабре прошлого года он получил медаль «За отвагу».

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