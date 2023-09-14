Матери погибшего брянского бойца передали награду

Матери погибшего брянского бойца передали орден Мужества. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров встретился с матерью военнослужащего Григорий Надыко. 22-летний юноша погиб во время спецоперации. Посмертно бойца наградили орденом Мужества.

«Ваш сын Григорий навсегда останется в нашей памяти. Символично, что вручение ордена происходит накануне 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Все эти десятилетия мы прожили под мирным небом, и только сейчас ощутили, что значит угроза войны. И вот чтобы её не было, такие люди, как ваш сын, стоят на страже России. Спасибо вам за него!» — сказал Александр Макаров.

Мэр передал награду героя его матери и сестре.

Григорий Надыко родился 28 июня 2000 года в Почепском районе.После окончания колледжа он заключил контракт с Министерством обороны. Юноша служил в отделении противотанковых управляемых ракет противотанкового взвода мотострелкового батальона в войсковой части в Мурманской области. С мая 2022 года военный участвовал в СВО. В декабре прошлого года он получил медаль «За отвагу».