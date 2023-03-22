Медпункт в Комаричском районе открылся после ремонта

В Комаричском районе после капитального ремонта открылся Пигаревский фельдшерско-акушерский пункт. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Пигаревский ФАП отремонтировали по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Теперь в сельском медпункте есть канализация, горячая и холодная вода. В порядок строители привели кабинеты. Их оснастили современным оборудованием.

Пигаревским ФАПом более 40 лет заведует Валентина Савватина. Ежедневно в ФАПе работают физиокабинет, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты. Медицинское учреждение обслуживает более 1 200 жителей поселков Марьинка, Пигарево и Бочарово.