Мемориал Игнату Фокину строят на кладбище Брянска

Мемориал над могилой Игната Фокина строят на центральном кладбище Брянска. Об этом сообщили в горадминистрации.

На центральном кладбище строят мемориал революционеру Игнату Фокину. В начале лета его останки перезахоронили на аллее Славы. После этого над саркофагом рабочие сделали из бетона основание и смонтировали каркас памятника. На него навесят гранитные плиты. Также на место вернут историческую бронзовую мемориальную табличку.

«Эта табличка с интересной судьбой. Во время Великой Отечественной войны фашисты разрушили памятник Фокину, а мемориальную табличку вывезли в Германию. И уже после Победы её нашли на одном из немецких заводов наши офицеры. Они вернули украденный нацистами исторический предмет в Брянск. Десятки лет он находился на старом монументе. Сейчас мы произведём очистку бронзы, обработаем защитным составом и установим её на новый монумент», — рассказал руководитель подрядной организации Игорь Болунёв.

На лицевую часть памятника установят барельеф революционера. Его отольют из бронзового сплава, полностью повторив исторический образец.

Мемориал планируют достроить до конца августа.