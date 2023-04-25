Мемориальную доску открыли на брянской гимназии

Мемориальную доску в память о погибшем военнослужащем открыли на здании гимназии в Брянске. Об этом сообщили в горадминистрации.

На здании гимназии № 1 Брянска установили мемориальную доску в честь выпускника учебного заведения Дмитрия Абрамова, погибшего на спецоперации. Открыли её мама военного – Галина Петровна — и директор гимназии Александр Кравченко.

Почтить память Дмитрия пришли родные и близкие, чиновники, одноклассники, учителя, учащиеся гимназии и жители Брянска. Они возложили алые гвоздики и розы к памятной табличке.

«Смерть и потеря близкого человека навсегда остаются незаживающей раной в сердце. Но сегодня мы говорим о памяти. Ведь пока жива память, жив будет образ великого воина. А мемориальная доска станет символом этой памяти», — отметила заместитель главы Брянской городской администрации Валентина Миронова.

Дмитрий Абрамов добровольцем отправился на Донбасс. Он неоднократно с риском для жизни выполнял боевые задачи наводчика гаубицы «Акация». Военнослужащий погиб 25 сентября 2022 года около города Купянска. Он награждён орденом Мужества посмертно.