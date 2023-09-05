Мемориальную доску открыли в брянской школе №29

Мемориальную доску в честь погибшего военнослужащего открыли в брянской школе №29. Об этом сообщили в городской администрации.

В школе №29 Брянска учебный год начали с торжественного мероприятия. Там открыли мемориальную доску в память об выпускнике Александре Савенко.

После школы Александр Савенко пошел служить в армию, а затем подписал военный контракт. Он участвовал в военной операции в Сирии и не раз поощрялся за проявленную отвагу.

Брянец погиб во время выполнения боевой задачи на Украине. Указом Президента РФ Владимира Путина ефрейтор Савенко награждён орденом Мужества посмертно.