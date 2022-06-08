Мемориальную доску со здания бывшей прогимназии в Брянске сняли для сохранности

Городские власти надеются на помощь инвестора.

Мемориальную доску в память о философе, критике и публицисте Василии Розанове с фасада разрушающегося здания бывшей мужской прогимназии по улице Калинина, 91а, в Советском районе Брянска сняли «для сохранности» до «окончания реставрации».

Мемориальную доску, изготовленную скульптором Александром Ромашевским, на стене старинного дома установили в 2000 году. На ее исчезновение обратил внимание профессор БГИТУ Александр Городков, предположивший, что чиновники готовят здание бывшей прогимназии, в которой преподавал Розанов, под снос.

«Доска – авторское произведение, она сама по себе представляет ценность, поэтому ее временно убрали – до реставрации здания», – сообщил глава Советской районной администрации Алексей Колесников.

При этом когда начнется реставрация и начнется ли вообще, пока сказать сложно. Как пояснили в управлении по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области, «данный объект недвижимого имущества не является объектом культурного наследия и не включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Городские власти надеются на помощь инвестора в решении проблемы.

По словам начальника отдела городского комитета по ЖКХ Александра Сковородникова, необходимо вывести здание из жилого фонда. Это позволить привлечь инвестора, готового взяться за реставрацию, чтобы впоследствии окупить расходы за счет эксплуатации.

Аукцион, в условиях которого будут прописаны все требования относительно дальнейшей судьбы здания на Калинина, объявят после выведения объекта из жилого фонда.