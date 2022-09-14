Мемориальную доску в память о военнослужащем открыли на брянской школе

В Брянске в школе №42 увековечили имя погибшего выпускника Виталия Филина.

На задании учебного заведения торжественно открыли мемориальную доску в честь военнослужащего.

Почтить память Виталия Филина пришли его родные и близкие, одноклассники, учителя, жители Брянска и чиновники. На митинге сослуживцы вспоминали Виталия, как смелого, решительного, ответственного и надежного боевого товарища.К подножию мемориальной доски участники возложили гвоздики и розы.

Старший сержант Виталий Валентинович Филин во время прохождения службы в армии сделал осознанный выбор посвятить свою жизнь военному делу. Он совершил более 400 прыжков с различными видами парашютных систем. 30 июня при выполнении поставленной командованием задачи на Украине Виталий погиб. Военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно.