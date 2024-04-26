Мэр Александр Макаров проверил ход ремонта подземного перехода в Брянске

Мэр Александр Макаров призвал подрядчика ускорить ход ремонта подземного перехода у сквера имени 50-летия ВЛКСМ в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В подземном переходе у сквера имени 50-летия ВЛКСМ в Брянске продолжается капремонт. Рабочие заканчивают монтаж декоративного фасада и укладывают ступени. Специалисты уже уложили плитку в тоннеле, сделали освещение, смонтировали козырьки над тремя входами, установили 15 из 18 видеокамер.

Ход работ проверил глава городской администрации Александр Макаров.

«Вы обещали сдать объект до 9 мая. Успеете? За вами наблюдает весь город! Я против того, чтобы вы торопились в ущерб качеству. Ищите решение, как хорошо выполнить свою работу и при этом уложиться в сроки», — сказал Александр Макаров.

Подрядчик заверил мэра, что сдаст объект к 9 мая. Он пообещал вывезти весь строительный мусор к следующей неделе, чтобы городские дорожники занимались благоустройством территории.