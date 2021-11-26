Мэр Брянска отчитался о результатах транспортной реформы

По словам Александра Макарова, на сегодняшний день реализованы опорные точки преобразований.
На 25-м, очередном заседании горсовета мэр Брянска Александр Макаров отчитался перед депутатами о результатах нашумевшей транспортной реформы.
В октябре прошлого года на сессии в горсовете решили создать рабочую группу по совершенствованию транспортной системы Брянска. В нее вошли депутаты из разных партий, представители автотранспортных предприятий и специалисты городского отдела по транспорту.
На вопрос о проделанной за год работе Александр Макаров заявил, что реализованы опорные точки преобразований. В частности, защищен масштабный инвестиционный проект по модернизации электротранспорта, в рамках которого приобретут 100 новых троллейбусов и полностью обновят инфраструктуру.
До конца года в Брянск поступят новые автобусы, которые усилят работу общественного транспорта в часы пик. Торги по приобретению 32 автобусов большого класса марки «МАЗ-103445» состоялись в сентябре. Пока поступили два из них, они уже работают на 25-м маршруте.
Благодаря экономии, сложившейся в ходе торгов, удалось дополнительно купить еще два автобуса марки «ПАЗ». Оба «ПАЗа» уже пришли в Брянск, после регистрации они выйдут в рейсы: один на маршрут № 8, второй на маршрут № 23 или № 24.
По словам Макарова, в течение года объем перевозок на муниципальных автобусах увеличился на 8 миллионов пассажиров.
Вместе с тем, сообщил мэр Макаров, несмотря на произошедшие изменения, муниципалитет не отказывается от работы с коммерческими перевозчиками.
«В перспективе 30-40% коммерческих перевозчиков, от того количества, которые были до начала транспортных преобразований, продолжат деятельность. Более точная цифра будет зависеть от того, насколько добросовестно они будут выполнять свои обязательства перед муниципалитетом и пассажирами», – сказал он.
Александр Макаров также отметил, что работа муниципальных перевозчиков также должна отвечать требованиям пассажиров: «Необходимо отрегулировать маршруты, особенно те, которые обслуживают отдаленные микрорайоны».
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