Мэр Брянска побывал на строительстве новой школы

Строители в этом году возобновили работы, не дожидаясь, пока закончатся праздники.

Мэр Брянска Александр Макаров посетил строительную площадку школы в 4 микрорайоне на улице Романа Брянского.

Как сообщает мэрия, строители приступили к работам, не дожидаясь окончания праздников, и сейчас ведут основные работы по обустройству свайного поля. На площадке работают две сваебойные машины, забиты 900 свай из 1500. Одновременно строители готовятся обустраивать ростверки, а в ближайшие дни начнут переносить кабели, которые пролегают через стройплощадку.

Мэр отметил, что город исполняет все финансовые обязвтельства перед подрядчиком и похавлил того за качество ранее сданных объектов.

Строительство школы в 4 микрорайоне началось в октяре прошлого года и должна открыться 1 сентября 2022 года и принять 1225е учеников. У школы будут свой бассейн, музей, спортзал, зал хореографии, столовая и оснащенные современным оборудованием классы.