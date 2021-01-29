Мэр Брянска побывал на строительстве новой школы

Строители в этом году возобновили работы, не дожидаясь, пока закончатся праздники.
Мэр Брянска Александр Макаров посетил строительную площадку школы в 4 микрорайоне на улице Романа Брянского.
Как сообщает мэрия, строители приступили к работам, не дожидаясь окончания праздников, и сейчас ведут основные работы по обустройству свайного поля. На площадке работают две сваебойные машины, забиты 900 свай из 1500. Одновременно строители готовятся обустраивать ростверки, а в ближайшие дни начнут переносить кабели, которые пролегают через стройплощадку.
Мэр отметил, что город исполняет все финансовые обязвтельства перед подрядчиком и похавлил того за качество ранее сданных объектов.
Строительство школы в 4 микрорайоне началось в октяре прошлого года и должна открыться 1 сентября 2022 года и принять 1225е учеников. У школы будут свой бассейн, музей, спортзал, зал хореографии, столовая и оснащенные современным оборудованием классы.
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