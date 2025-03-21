Мэр Брянска поздравил ветерана с днём рождения

Мэр Брянска поздравил ветерана Валентина Козельцева с 98-летием. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Козельцев отметил 98-й год со дня рождения. В гости к имениннику пришли глава Брянской городской администрации Александр Макаров и руководитель Советского района Денис Семёнов.
Мэр Брянска вручил ветерану юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и памятные наручные часы.
«Честь встретиться с таким человеком, поговорить с ним. Сегодняшний именинник в молодости защищал Родину, а потом сумел воспитать достойного сына, который стал военным, и внука, он вертолётчик, участник СВО. Мы гордимся героем, он для нас – пример», — сказал Александр Макаров.
Валентин Павлович был призван в армию в конце 1944 года. Он служил на Дальнем Востоке. На Тихоокеанском флоте он защищал страну на острове Русский. Ветеран воспитал двух сыновей. Старший Юрий служил в Военно-воздушных силах и ушёл в запас в звании подполковника. Внук ветерана Александр воюет на СВО в вертолётном полку.
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