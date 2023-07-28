Мэр Брянска встретился с представителями белорусского землячества

Мэр Брянска Александра Макарова обсудил сотрудничество с представителями белорусского землячества.
Глава администрации Брянска Александр Макаров встретился с председателем Белорусского землячества на Брянщине Николаем Голосовым и его заместителем, главным редактором издания «Московский комсомолец в Брянске» Григорием Кожуриным. Представители организации рассказали о своей работе, мероприятиях и планах на будущее.
Так, речь шла о разработанном землячеством проекте памятных знаков. Их хотят установить одновременно на улицах Белорусской и Гомельской в Брянске, а также на улицах Брянская в Гомеле и Могилёве. Руководитель землячества попросил мэра посодействовать в реализации проекта.
Руководство города и землячества договорились о дальнейшем развитии связей между Брянском и братской Беларусью.
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