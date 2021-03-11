Мэрия Брянска назвала виновных в состоянии дорог

На дорогах, отремонтированных двумя подрядчиков, обнаружили больше всего ям.

В Брянской городской администрации назвали подрядные организации, показавшие худшие результаты при ремонте дорог. Это АО «Брянскавтодор» и ООО «СпектрБрянскСтрой».

По данным мэрии, из общей площади выявленных дефектов – 6,9 тысячи квадратных метров — 6,4 тысячи «квадратов» на счету этих двух подрядчиков. И лишь 500 квадратных метров дефектов обнаружили на дорогах, которые ремонтировали остальные 27 подрядчиков.

АО «Брянскавтодор» с 2016 по 2020 год капитально отремонтировало 512,9 тысячи квадратных метров дорожного полотна – дефекты обнаружены на пощади 3,6 тысячи квадратных метров.

ООО «СпектрБрянскСтрой» за это же время провело капремонт на 376,1 тысячи квадратных метров дорог – на площади 2,8 тысячи квадратных метров образовались ямы.

«Если постоянно следить за своими дорогами, своевременно и на совесть устранять проявившиеся дефекты, то можно избежать как их роста, так и справедливой критики горожан. Сегодня две подрядные организации своей халтурной работой бросили тень на всех своих коллег. А ведь у нас достаточно добросовестных и ответственных подрядчиков», – заявил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

В числе добросовестных подрядчиков Макаров отметил ООО «Дорстрой32», ЗАО «Брянское ППЖТ», ООО «Свеньагродорстрой» и ООО «Профдорстрой».