В Брянске увеличили количество антиковидных рейдов

17 июня в Брянске прошёл очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима и санитарных требований против коронавируса, сообщает городская администрация.

За сутки обследовали 66 предприятий: магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. В первую очередь проверяющие обращали внимание на использование продавцами и покупателями масок, наличие антисептиков и социальной разметки, дезинфекцию корзин и тележек, визуальное информирование посетителей.

По итогам проверок выписано 7 протоколов за нарушение масочного режима.

Рейды проводятся ежедневно. Однако в последние дни их частота увеличена из-за того, что на прошлой неделе в России зафиксировали максимум количества заболевших коронавирусом с 24 февраля.

В Брянской области наблюдается рост заболеваемости ковидом среди молодежи и людей трудоспособного возраста.