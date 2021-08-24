Мэрия Брянска попросила маршрутчиков соблюдать график движения

В противном случае владельцам коммерческих маршрутов пригрозили судами.

Заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий провел рабочую встречу с коммерческими перевозчиками.

Как сообщает мэрия, главной темой стало соблюдение маршрутками утвержденного расписания. Оно является неотъемлемой частью свидетельства, которое выдается перевозчику и дает ему право работать на муниципальных маршрутах.

Николай Голубокий сообщил, что качественное транспортное обслуживание возможно только в том случае, если все перевозчики, как муниципальные, так и коммерческие, будут в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства по обслуживанию пассажиров, а значит, соблюдать график движения.

«1 сентября к занятиям возвращаются школьники, студенты, количество пассажиров увеличится. Каждый перевозчик должен выполнить свои обязательства и обеспечить бесперебойную работу транспортных средств на своих маршрутах в соответствии с выданными расписаниями движения. В противном случае Брянская городская администрация будет вынуждена обращаться в суд», – заявил он.