Мэрия Брянска попросила маршрутчиков соблюдать график движения

В противном случае владельцам коммерческих маршрутов пригрозили судами.
Заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий провел рабочую встречу с коммерческими перевозчиками.
Как сообщает мэрия, главной темой стало соблюдение маршрутками утвержденного расписания. Оно является неотъемлемой частью свидетельства, которое выдается перевозчику и дает ему право работать на муниципальных маршрутах.
Николай Голубокий сообщил, что качественное транспортное обслуживание возможно только в том случае, если все перевозчики, как муниципальные, так и коммерческие, будут в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства по обслуживанию пассажиров, а значит, соблюдать график движения.
«1 сентября к занятиям возвращаются школьники, студенты, количество пассажиров увеличится. Каждый перевозчик должен выполнить свои обязательства и обеспечить бесперебойную работу транспортных средств на своих маршрутах в соответствии с выданными расписаниями движения. В противном случае Брянская городская администрация будет вынуждена обращаться в суд», – заявил он.
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