Международная научно-практическая конференция стартовала в Брянске

Международная научно-практическая конференция о партизанском движении стартовала в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В преддверии Дня партизан и подпольщиков в Брянске стартовала IV международная научно-практическая конференция «Партизанское движение в годы Второй мировой войны». Участвуют в ней представители профильных ведомств региона, ведущие научные деятели и историки из России, Республики Беларусь м Абхазии,

В первый день конференции участники обсудили вопросы развития партизанского движения, взаимодействия с частями регулярной армии, подвиги партизан и подпольщиков, геноцид фашистских захватчиков в отношении Советского народа на оккупированных территориях. Также речь шла о важности сохранения исторической памяти о партизанском движении для патриотического воспитания.