Международный фестиваль кино прошёл в Брянской области

Международный фестиваль кино «НОЛЬ ПЛЮС» прошёл в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

12 Международный фестиваль детского и семейного кино «НОЛЬ ПЛЮС» прошёл в России с марта по октябрь. Участие в нём приняла и Брянская область.

На базе культурно-досуговых учреждений городов Брянска и Фокино, а также Клинцовского, Красногорского и Погарского районов прошли бесплатные показы короткометражных фильмов для детей и подростков. Свыше 10 лент посмотрели более восьмисот жителей региона.