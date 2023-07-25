Министр МВД поздравил поздравил брянскую выпускницу с окончание вуза

Министр МВД Владимир Колокольцев поздравил поздравил брянскую выпускницу с окончание вуза и получением красного диплома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Москве на Красной площади собрались более тысячи выпускников Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. Молодых офицеров с окончанием вуза поздравил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Красный диплом получила также жительница Брянска Мария Головачева. Она – дочь полицейского. Девушка окончила факультет подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка. За время учебы Мария получила благодарность и почетную грамоту за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также нагрудный знак «Отличник полиции» и звание «Отличник учебы».