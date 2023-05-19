Минздрав Херсонской области поблагодарил брянскую станцию переливания крови

Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат поблагодарил работников брянской станции переливания крови.

В этом раз из Брянской областной станции переливания крови в Геническую центральную районную больницу отправили медоборудование. В том числе – два паровых стерилизатора. Они необходимы для дезинфекции перевязочных материалов, операционного белья, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских предметов. Также брянские медики передали девять суховоздушных термостатов для проведения бактериологических, санитарно-гигиенических и иных медицинских исследований.

«С Брянской областной станцией переливания крови мы взаимодействуем еще с прошлого года. Ежемесячно мы получаем от них запас эритроцитарной массы для медучреждений нашего региона. Хочу выразить свою благодарность за поддержку и помощь в виде крови и оборудования», — сказал министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.