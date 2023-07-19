Мировой суд строят в Суземке

В Суземке строят здание мирового суда за 39 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Суземке мировой судебный участок находится в здании районного суда. Законопослушные граждане вынуждены сталкиваться с подозреваемыми и осужденными за уголовные преступления. Строительстве нового здания продиктовано соображениями безопасности, уточнили в правительстве.

До конца года подрядчик должен возвести двухэтажное здание. На это потратят более 39 млн рублей.